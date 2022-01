Kecske helyett egy ember torkát vágta el a szerzetes

Egy részeg pap lelkén szárad annak a férfinek az élete, aki segédkezett egy rituális áldozásban az indiai Valasapalliban.

A hindu szerzetesnek egy kecske fejét kellett volna levágnia a vasárnapi Sankrati ünnepség keretében tartott szertartáson, azonban célt tévesztett és az áldozati kecskét tartó férfi torkát vágta el – számolt be róla a Daily Mail.

A drunk man slaughtered another man instead of a goat during an animal sacrifice at Valasapalli in Andhra Pradesh’s Chittoor district on Sunday. Chalapathi, the accused, cut the throat of Suresh, who was holding the animal, police said.

