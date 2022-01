Elképesztő látványt nyújt a hófödte Szahara – FOTÓK

Ismét havazott Algériában a szaharai város, Ain Sefra közelében, mely az Atlasz-hegység mentén fekszik, a sivatag északi szélén. A homokdűnéken fehérlő havat Karim Bouchetata fotós örökítette meg – írja az Independent.

Az Atlasz-hegységben lévő település ezerméteres tengerszint feletti magasságban helyezkedik el, és gyakran emlegetik a sivatag kapujaként is. Bár a hőmérséklet a világ legnagyobb sivatagában változó, hó és jég ritkán fordul elő. Az elmúlt negyven évben csak 1979-ben, 2017-ben, 2018-ban és tavaly láthattak fagyott dűnéket a helyiek.

