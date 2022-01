Beleszeretett egy rács mögött ülő férfiba, akivel sosem találkozott

Harley Webb betörés miatt került börtönbe 2018-ban Angliában. Breah Suttonnal 2020 augusztusában kezdett el telefonon beszélgetni, miután a lány egyik barátja, aki szintén randevúzott egy rabbal, összehozta őket – adta hírül a The Mirror.

Egy hónappal később már egy párt alkottak, azonban személyesen nem találkozhattak. A koronavírus-járvány még inkább próbára tette az újdonsült szerelmeseket, ugyanis nyolc hónapig csak telefonon vagy levélben kommunikálhattak. A börtön legelőször csak 2021 májusában engedélyezte a látogatást, Sutton azután már minden héten bejárt a férfihoz.

Január 10-én eljött a nagy nap, Webb szabadult, másnap pedig rögtön találkozott a szerelmével. A lány magára tetováltatta a férfi monogramját, amit rögtön meg is mutatott neki, Webb azonban még nagyobb meglepetéssel készült – mindössze egy nappal a szabadulása után azonnal megkérte Sutton kezét.

„Hihetetlen volt, amikor először megöleltük egymást. Mintha az egészet álmodtam volna” – mondta a lány, aki azt is hozzátette, hogy már csak azért sem gondolta, hogy a férfi megkéri a kezét, mert nem tudott gyűrűt venni neki. De természetesen igent mondott, a jegyesek pedig másnap együtt mentek megvenni az ékszert.

