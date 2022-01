A bukaresti vezetők üdvözölték, hogy Macron és Biden kész katonákat küldeni Romániába

A román elnök Macronnak az elzászi Haguenauban mondott szerdai beszédére reagált, amelyben a francia elnök kitért arra: Franciaország a NATO-missziók révén eddig is küldött csapatokat a balti térségbe, hogy szavatolja európai szövetségesei biztonságát, és továbbra is ezt fogja tenni.

– idézte a román média Macron francia katonák előtt mondott beszédét.

A francia elnök bejelentéséről beszámoló G4Media hírportál kiemelte:

Johannis szerint a francia katonák részvétele egy romániai megerősített NATO-jelenlétben hozzájárul a francia–román stratégiai partnerség megszilárdításához a Fekete-tenger térségében.

A román elnök nem sokkal később Joe Biden „explicit bejelentését” is üdvözölte, melyben az Egyesült Államok elnöke leszögezte: növelni fogják az amerikai katonai jelenlétet Lengyelországban és Romániában, ha tovább romlik a biztonsági helyzet a térségben.

I welcome the explicit announcement of President @JoeBiden to increase the US 🇺🇸 military presence in Romania 🇷🇴, on the Eastern Flank, if the security situation deteriorates further. RO-US Strategic Partnership and @NATO solidarity are very strong. @POTUS

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) January 20, 2022