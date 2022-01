Vandálok „áldozatává” vált Olaszország egyik legkülönlegesebb turisztikai látványossága

Újra veszélybe került a Törökök lépcsője, Olaszország egyik legkülönlegesebb turisztikai látványossága, Szicília gyöngyszeme. Eddig csupán a viharok és a turisták gondatlansága fenyegette – akik folyamatosan szuvenírként törtek le róla a köveket –, mostanra azonban a vandálok célpontjává is vált.

Vandálok „áldozatává” vált Olaszország egyik legkülönlegesebb turisztikai attrakciója, a Scala dei Turchi, azaz a Törökök lépcsője. A lépcső egy fehér márványból kialakult sziklaterasz, amely a kristálytiszta, kék tengerből emelkedik ki. Ez a világ egyik legkülönlegesebb strandja, ahol a fehér márványból a szél, az eső és a Nap melege alakított ki lépcsőfokszerű alakzatokat.

A hatalmas, lépcső alakú sziklát január elején ismeretlenek megrongálták: a fehér kőzeten vörös szégyenfoltokként éktelenkednek a vandálok nyomai. Az első vizsgálatok megállapították, hogy a tettesek vörös vas-oxiddal szennyezték be a hófehér képződményt – olvasható a The Guardian cikkében.

Az eset nagy felháborodást váltott ki az egész országban, és hamarosan önkéntesek tucatjai jelentek meg, hogy segítsenek a szennyeződés eltávolításában. Szerencsére, úgy tűnik, a vörös színű anyag könnyen eltávolítható, amit az is bizonyít, hogy a szikla alsó részén található szennyeződéseket a tenger már részben eltüntette, ezért viszonylag könnyű dolguk van a realmontei önkénteseknek.

Önkéntesek próbálják eltüntetni a vörös vasoxidot a természeti képződményről (Fotó: EPA/Ufficio Stampa e Documentazione)

„A Scala dei Turchi csodálatos fehér szirtje, amely Agrigento vidékének vonzereje a világ minden tájáról érkező látogatók számára, szégyenteljesen megrongálódott” – mondta Nello Musumeci, a szicíliai régió elnöke.

Luigi Patronaggio, Agrigento legfőbb ügyésze el is indította a vizsgálatot, hogy felkutassák a közelmúltban a vöröspor-eladásokat a térségben, és ezáltal megtalálják a tetteseket. A rendőrség videokamerával is keresi a nyomokat.

Nem ez az első eset azonban, hogy megrongálták a természeti képződményt. A nevezetességet 2020-ban a hatóságok kénytelenek voltak ideiglenesen zárni, hogy megvédjék az utókor számára. A szikla természetes eróziót is elszenvedett, de valójában a rengeteg turista miatt kellett elkeríteni, akik közül néhányan puha fehér mészkőből álló szikladarabokat loptak el. A területet körülhatároló akadályok elhelyezése ellenére a külföldi látogatók és a szomszédos városok lakói továbbra is oda özönlöttek: több száz ember bújt át az akadályokon a nyár folyamán is, hogy felmásszanak a fehér hegyre, és fényképeket készítsenek róla.