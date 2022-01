Ügynökséggé alakult az EU korábbi menekültügyi hivatala

Az azonnali hatályú mandátummal rendelkező új, szintén máltai központú uniós ügynökség a közös európai menekültügyi rendszer (CEAS) reformjának keretében jött létre azzal a szándékkal, hogy kibővített eszköztárral segítse az Európai Unió menekültügyi és befogadási intézkedéseinek korszerűsítését, és e téren teljesebb támogatást nyújthasson a tagállamoknak.

Az EASO korábbi funkciói mellett az EUAA mandátuma lehetővé teszi a gyorsabb műveleti és technikai segítségnyújtást. Monitorozza a tagállamok menekültügyi és befogadási rendszereit, hogy a tagállamok egységesen alkalmazhassák az uniós menekültügyi jogszabályokat, azonos eljárás és szempontok szerint bírálják el a menedékjogi kérelmeket, hatékonyabban működjenek együtt és cseréljenek információt egymással.

#SVRMigration welcomes today’s transformation from #EASO to the European Union Agency for Asylum (EUAA). We expect #EUAsylumAgency to contribute to a more harmonised EU asylum system and improve the quality of asylum procedures. @EUHomeAffairs @NinaGregoriEUAA #MigrationEU https://t.co/6TdnuwjjXC

