Több ezer háziállatot mészárolnának le a koronavírus miatt Hongkongban

Mintegy kétezer hörcsög leölését rendelték el Hongkongban, miután egy állatkereskedés két alkalmazottjánál és néhány vásárlónál is kimutatták a koronavírus delta-variánsát. Közel száz állatot is teszteltek, közülük 11 hörcsög eredménye lett pozitív. A hatóságok átmenetileg betiltották a hörcsögök és kisemlősök behozatalát és értékesítését. Sok tudós tiltakozik a rágcsáló emlősök elaltatása ellen, szerintük nincs bizonyíték arra, hogy az állatoktól az emberek is elkaphatják a koronavírust – számolt be róla az M1 Híradó.

Kétezer hörcsögöt ölnek le Védőruhás szakemberek jelentek meg az egyik hongkongi kisállatkereskedésben, ahol két alkalmazott és több vásárló koronavírus-tesztje pozitív lett. Azonnal megkezdték a bolt fertőtlenítését, és teszteltek több tucatnyi állatot is. „Mintegy 78 kisállatot, hörcsögöket, csincsillákat és nyulakat teszteltünk, 11 hörcsögnél pozitív lett az eredmény” – közölte Siu-Fai Leung, a Mezőgazdasági, Halászati és Természetvédelmi Osztály igazgatója. A hatóságok attól tartanak, hogy az állatok tovább terjesztik a vírust, ezért úgy döntöttek, hogy megelőző intézkedésként az összes helyi állatkereskedésből összegyűjtik a hörcsögöket, és elaltatják őket. Azoknak a vásárlóknak is vissza kell adniuk a kisállatokat, akik a karácsony előtti napokban jutottak hozzá kedvenceikhez. Ha pozitív lesz a kisemlősök tesztje, eutanázia vár rájuk. Becslések szerint a rendelkezés mintegy kétezer hörcsögöt érint. Emellett a hatóságok átmenetileg betiltották a kisemlősök behozatalát és értékesítését, sajtóértesülések szerint ugyanis a pozitív teszteredményt mutató hörcsögöket Hollandiából importálták. A hongkongi Állatkínzási Elleni Társaság aggasztónak nevezte a kisállatok elpusztítását, és felszólította a kormányt, hogy részletes vizsgálatok nélkül ne tegyen drasztikus lépéseket. A tudósok szerint bár a kutyák és macskák esetében is előfordultak koronavírusos megbetegedések, nincs bizonyíték rá, hogy az emberek az állatoktól is elkaphatják a vírust. „Világszerte emberek milliói tartanak háziállatokat, és eddig nem volt bizonyított eset rá, hogy a háziállatok más emberekre is átvitték volna a fertőzést” – nyilatkozta Vanessa Barrs, a Hongkongi Városi Egyetem professzora. A hongkongi hatóságok mindenesetre egyelőre bezárták az összes kisállatkereskedést városszerte, és arra kérték az állattartókat, hogy ne puszilgassák kedvenceiket, a ketrecek takarításánál pedig tartsák be a higiéniai szabályokat. Nem először pusztítanak el állatokat a koronavírus miatt, hasonló eset történt Dániában is, ahol 2020-ban 15 millió nyércet öltek meg, miután néhány állatban kimutatták a koronavírust. A címlapfotó illusztráció.