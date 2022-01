Robbanás történt Törökországban az Észak-Irakból érkező kőolajvezetéken, leállt a szállítás

A detonáció kedd este következett be Kahrmanmaras tartomány Pazarcik körzetében a vezeték 511. kilométerénél. A robbanás következtében tűz ütött ki, a lángok miatt pedig a közeli autópályát is le kellett zárni.

A Botas török állami kőolaj- és földgázipari vállalat közölte, hogy a tüzet eloltották, a hűtési munkálatok azonban még tartanak. A vezeték a szükséges intézkedéseket követően ismét működésbe áll – tették hozzá.

Powerful explosion at the Kirkuk-Ceyhan oil pipeline in #Turkey (Marash). The reason is yet unknown. Efforts to put out the fire are ongoing. pic.twitter.com/NCxqIRcAmQ

A robbanásban senki nem sérült meg. Egyelőre nem hoztak nyilvánosságra információt arról, hogy mi okozta a robbanást.

Another Video#Flames rage in #Pazarcik following Kirkuk-Ceyhan oil pipeline explosion.

The country’s state #pipeline operator #Botas announced Tuesday it had managed to cut #Oil flow from the damaged #Kirkuk–#Ceyhan network after an #explosion near #Kahramanmaras.#Turkey #Fire pic.twitter.com/Jik5DddGMj

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) January 19, 2022