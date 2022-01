Néhány héttel 113. születésnapja előtt elhunyt a világ legidősebb férfija

A Spanyolország északnyugati részén, León városában élő férfit tavaly szeptemberben, 112 éves és 211 napos korában ismerte el világcsúcstartóként a Guinness. Kedden, amikor váratlanul meghalt egyik lányának házában, 112 éves és 341 napos volt.

Saturnino de la Fuente 1909. február 11-én született León egyik elővárosában, Puente Castróban. A mindössze 150 centiméter magas férfi alacsony termete miatt megúszta a részvételt a spanyol polgárháborúban, és 13 éves korától egy cipészműhelyben dolgozott, később saját cipőgyára lett.

A férfinak hét lánya és egy fia, 14 unokája és 22 dédunokája született. Gyermekei közül hármat túlélt.

Saturnino de la Fuente García has been confirmed as the world’s oldest man aged 112.

He spent the majority of his life as a shoemaker in Puente Castro, Spain.

