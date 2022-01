Kitöltötték az országba lépéshez szükséges nyilatkoztat, mégis 219 ezer forint bírságról kaptak

Romániába belépők járványügyi szempontok miatt bevezetett kötelező nyilatkozattételével kapcsolatos visszásságokról cikkezett szerdai számában a Krónika erdélyi magyar napilap.

A más európai országokban már korábban bevezetett nyilatkozatot (Passenger Locator Form) december 20-tól vezették be Romániában is. Amint az egészségügyi miniszter a bevezetésekor közölte: a nyilatkozat azt a célt szolgálja, hogy a hatóságok elérhessék az országba belépő személyt, ha járványügyi szempontból ez szükségessé válik.

A Krónika összeállításában megszólalók azt állítják, hogy a törvényes előírásoknak megfelelően az országba történő belépést megelőző, vagy azt követő 24 órában kitöltötték a plf.gov.ro honlapon a formanyomtatványt, ennek ellenére 2000 lejes (219 ezer forint) bírságról kaptak értesítést. A bírságnak csak a felét kell befizetni, ha a megbírságolt személy a jegyzőkönyv átvétele utáni 15 napban teljesíti.

Mivel a rendelkezés nem számol külön az ingázókkal, nekik naponta, vagy akár naponta többször is ki kell tölteniük az űrlapot. Olyan ingázó is van azonban, aki úgy értette, hogy a nyilatkozat több napra szól, ezért nem minden belépéskor töltötte ki, és már 15 bírságot kapott.

A bírságolás a megyei tisztiorvosi szolgálatokra is jelentős terhet ró. Bihar megye tisztiorvosi szolgálata (DSP) a múlt vasárnapig több mint 4500 beutazót büntetett meg, Arad megye szolgálata pedig az elmúlt napokban önkénteseket toborzott a bírságok kiállítására.

Egy ingázó a Krónikának elmondta: egy egész napot rászánt arra, hogy megértse a rendszert. Tapasztalatai alapján azt tanácsolta az érintetteknek, kérjék a határrendőrt, hogy szkennelje be az úti okmányt, mert akkor látszik, hogy elfogadja-e az informatikai rendszer az űrlapot, ha pedig nem zölden, hanem pirosan villog, akkor lehet tudni, hogy gond van, amely bírságot vonhat maga után.

Az ingázó azt is tanácsolta, hogy a nyilatkozók azonnal töltsék le az online platformról a kitöltött formanyomtatványt, mert ez bizonyítékul szolgálhat a későbbiekben, ha a rendszer valami ok folytán nem fogadta el a nyilatkozatukat. Azt is hozzátette, hogy a nyilatkozat később már nem lesz elérhető.

Az ingázó azt is tapasztalta, hogy a magyar személyit nem fogadta el a rendszer.

„Az elmúlt időszak tapasztalatai szerint csaknem biztosak vagyunk abban, hogy a törvény a román állampolgároknak készült, akik lakcímet regisztrálnak be, hogy azon keresztül próbálják őket megbüntetni. Semmilyen más célja nincs” – fogalmazott a Krónikának nyilatkozó ingázó.