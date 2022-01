Kinyitották a fagyasztót a rendőrök, még a lélegzetük is elállt

Vérfagyasztó bizonyíték tárult a rendőrök elé egy nyomozás során, amely egy eltűnt nő ügyében indult még karácsony tájékán – írta a Daily Star.

A 34 éves Benjamin Beale tavaly ismerkedett meg a kétgyermekes nővel, a 36 éves Julia Dardarral, aki a családját elhagyta az új kapcsolat kedvéért. A nő egy idő után oda is költözött újdonsült barátjához.

White on White crime that you won’t see on Mainstream Media! New Orleans police find woman’s body chopped up in ‘Dexter’ man’s freezer. New Orleans police were searching for a missing woman found a chopped up body in a freezer, Micah Dardar’s estranged wife Julia Dardar pic.twitter.com/3X0HJOL5vE

— PantherView (@PantherView) January 14, 2022