Megtalálták a halottnak hitt gyereket, gyalázatos módon próbált meg pénzt szerezni az anyja

A 39 éves tennessee-i Vanessa Blanchard nemrég úgy döntött, hogy autista fiát használja fel a pénzszerzésre. Miután a gyereket két napja nem látták az iskolájában, és keresni kezdték, az anya tájékoztatta az igazgatóságot, hogy a fia súlyos rohamot kapott, amit nem élt túl – adta hírül a New York Post.

Ebből azonban semmi sem volt igaz,

A közösség azonban bedőlt a hazugságnak, és a szomorú hír hallatán úgy döntött, pénzt gyűjt a beteg kisfiú temetésére.

Az iskola vezetősége ellenőrzésképpen felvette a kapcsolatot a helyi temetkezési vállalattal, ahol azonban kiderült, hogy a nő semmiféle szerződést, sem megállapodást nem kötött. Az vezetés újra felkereste az anyát, aki tovább hitegetett mindenkit. Azt mondta, hogy a fia holtteste még a kórházban van és boncolásra vár, ezért addig nem intéz semmit, amíg nincs meg az eredmény. Ez idő alatt az egész iskola gyászba borult.

Ally Cole, az autista kisfiú egyik iskolatársának édesanyja elmondta, hogy a halálhírt hallva a tanárok és az osztálytársak teljesen összetörtek:

„Az összes gyerek sírva gyászolt, a tanárok a könnyeikkel küszködve telefonáltak a szülőknek. A fiam és néhány barátja még emlékművet is készített a szobában egy régi fotelből. Mindennap elmondta, hogy találkozni akar barátja anyukájával, hogy beszéljen vele, és ott szeretne lenni a temetésén. A gyerekeknek szakembert ajánlottak fel az iskolában, hogy segítsen feldolgozni nekik barátjuk elvesztését.”

Alicia Maslo, a fiú osztálytársának édesanyja azt mondta: „A fiam sírva jött haza, szorosan magához ölelt, és arról beszélt, hogy nem tudja elhinni, hogy az osztálytársa elment. Azt mondta: most láttam őt, nem értem, miért ment el.”

Tennessee mom Vanessa Blanchard arrested for faking death of her autistic son https://t.co/5FflPVCRmE

— MontanaMama🐻 (@406mama) January 17, 2022