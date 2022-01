Letérdelt a futballpályán mert imádkozott, kirúgták: az amerikai Legfelsőbb Bíróság dönthet

Komoly fordulat állt be Joe Kennedy, a Bremerton High School egykori edzőjének évek óta tartó pereskedésében: az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága beleegyezett abba, hogy elfogadja a washingtoni állami középiskola labdarúgó-edzőjének fellebbezését, aki elvesztette állását, miután nem volt hajlandó abbahagyni a mérkőzések után a pályán való imádkozást .

Kennedy ügyvédei szerint ez a gyakorlat sérti védencük – és általában az amerikaiak – szabad vallásgyakorláshoz való jogát.

Az ügy még 2015-ben kezdődött. Joe Kennedy a középiskola futballcsapatának edzőjeként, a mérkőzések befejezése után, miután a két csapat játékosai és edzői a középpályán találkoztak, hogy kezet rázzanak, letérdelt a félpálya vonalánál letérdelt és imádkozott. Így adott hálát azért, amit a játékosok elértek, és azért a lehetőségért, hogy a futballon keresztül részese lehetett az életüknek. Vallási meggyőződése ugyanis – így érvelnek ügyvédei – „megköveteli tőle, hogy minden játék végén imával adjon hálát”.

Kennedy halkan elmondott „csendes imáihoz” egy idő múlva a diákok is csatlakoztak. Az edző így rövid motivációs beszédeket kezdett tartani, amelyek gyakran tartalmaztak vallási tartalmat és egy rövid imát.

Egy 2015. októberi meccs után letérdelt az 50 yardos vonalra, imájához pedig hamarosan más edzők és játékosok, valamint a lelátóról pályára lépő nézők is csatlakoztak, körülvéve az edőt.

Annak ellenére, hogy Kennedy nem utasított vagy bátorított egyetlen diákot sem arra, hogy csatlakozzon hozzá, amikor imádkozik, az iskolatanács az októberi meccs után elrendelte: soha többé ne imádkozhasson nyilvánosan.

A tanár és a hozzá csatlakozó diákok nem csak a középiskola adminisztrációjának szúrt szemet: a helyi diákszervezet vezetői

Ezt azzal indokolták, hogy az iskolai körzetet így próbálták „rávenni, hogy tisztázza politikáját”. Végül sátánisták is tiltakoztak a pályán latható térdelés és ima miatt.

A tankerület szerint Kennedy a felszólítás ellenére nem volt hajlandó változtatni a gyakorlatán, ezért

2016-ban a tacomai kerületi bíróság bírája elutasította a Kennedy által kért ideiglenes végzés kiadását. Az edző azt kérte a bíróságtól, hogy az iskolai körzet azonnal vegye vissza őt. A bíróság 2017-ben viszont úgy döntött, hogy Kennedy „visszaélt pozíciójával”, amikor a meccsek után a pályán imádkozott, így nem jogosult arra, hogy visszakapja állását.

