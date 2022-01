„Ha tehetném, börtönbe küldeném” – lehordta a bíró a kertjét elhanyagoló idős, rákos beteget

A Detroittól néhány mérföldre északra fekvő Hamtramckban élő Burhan Chowdhury a január 10-i Zoomos bírósági meghallgatáson azt vallotta, hogy azért nem tudta karbantartani kertjét, mert a kemoterápiás kezelések miatt legyengült. A férfinél 2019-ben diagnosztizáltak nyirokcsomórákot.

Az ingatlanáról készült, bíróságon előterjesztett képen túlnőtt növények és gyomok láthatók, amelyek részben elzárnak egy sikátort.

Michigan judge tells 72-year-old cancer patient he ‘should be ashamed’ of himself for not maintaining his yard https://t.co/TCcmiuiJ0i pic.twitter.com/eoGW0XgRQv

Az udvar karbantartásának hiánya sérti a város rendeletét, amiért a férfit 2021. augusztus 2-án megbírságolták.

„Rákos vagyok” – mondta Chowdhury a tárgyaláson. „Akkoriban nagyon gyenge voltam. Nem tudtam ezekkel a dolgokkal foglalkozni” – fejtette ki.

Alexis Krot bírónő 100 dolláros bírságot szabott ki az idős úrra, amelyet február 1-jéig kell kifizetnie. Itt azonban nem állt meg, alaposan kioktatta a férfit.

„Szégyellje magát” – förmedt rá Krot. „Látta azt a fényképet? Ez szégyenletes. Ha ezért börtönbüntetést adhatnék, megtenném.”

Judge Alexis G Krot loses her mind over cancer patient not being able to clear out brush around his house. pic.twitter.com/vUWu9zHwnx

— Dallas (@59dallas) January 12, 2022