Ferenc pápa bőkezűen segíti a migrációs válság kezelését a lengyel határon

A közlemény hozzátette, hogy az összegből jut a Lengyel Karitász katolikus szervezet támogatására is a Lengyelország és Fehéroroszország „határán kialakult migrációs válság kezelésére”.

Ezzel egy időben Ferenc pápa ugyanekkora összeggel, további százezer euróval segíti a Rai tájfun sújtotta Fülöp-szigetek lakosságát is.

A pénzt a helyi egyházon keresztül a szigetország legtöbb kárt szenvedett egyházmegyéibe juttatják el.

Pope Francis will donate 100 thousand euros to help migrants on the Belarusian-Polish border

Part of these funds will be sent to the #Polish division of the Catholic charity “Caritas” to address the emergency situation with migrants on the border of the two countries. pic.twitter.com/Nbwn7UTYYd

— NEXTA (@nexta_tv) January 18, 2022