Életét az állatoknak szentelte – utolsó másodperceiben is kutyáit mentette a szökőárban eltűnt brit nő

Szombaton eltűnt egy brit nő, Angela Glover, miután kitört egy tenger alatti vulkán Tongánál, ami cunamit okozott. A szökőár elsodorta a nőt, holttestét férje találta meg. A katasztrófa kommunikációs zavarokat is okozott a területen, ezért a pontos sérültek, esetleges halálos áldozatok számát egyelőre nem lehet tudni.

Megszakadt a kapcsolat Tongával

A lakott szigetek közelében szombaton kitört a Hunga Tonga-Hunga Ha’apai vulkán. A kitörés következtében szökőár keletkezett, a kommunikáció azonban akadozik a szigetekkel, így egyelőre nem tudni, milyen károk keletkeztek, és vannak-e áldozatok. Azt azonban biztosan lehet tudni, hogy egy brit nőt szombaton elsodort a víz.

Férje találta meg az eltűnt brit nő holttestét, miután elsodorta a szökőár, mely Tonga szigetére csapott le a vulkánkitörés következtében – írta a DailyMail.

Az 50 éves Angela Glover 2015-ben házasodott össze élettársával, Jamesszel, majd Tongára költöztek.

A házaspár a Tongatapu sziget nyugati részén lévő strandon tartózkodott kutyáival, amikor egy két méter magas hullám partot ért. James egy fába kapaszkodva maradt életben, Angela csak egy sodródó fát tudott megragadni, és azzal együtt elsodorta a víz. James felesége keresésére indult, holttestét egy bozótban találta meg hétfőn

– mondta Nick Eleini, Angela testvére.

Nick szerint nővére kutyáit próbálta menteni, amikor elsodorta az ár. Öt háziállata közül közül négyet elvitt a víz, eddig egy állatot megtaláltak, ő életben maradt.

A családot lesújtotta a hír, testvére szerint ő volt a napsugár az életükben, a család fénye.

Angela Tongán alapított egy kutyamentő jótékonysági szervezetet, életét az elhagyott és bántalmazott kutyák megsegítésének szentelte. Testvére hozzátette, hogy Angela álmát valósította meg azzal, hogy Tongára költözött és elindította vállalkozását.

„Nagyon elkötelezett volt. Imádta az állatokat, különösen a kutyákat. Mindig nevettünk rajta, amikor fényképeket küldött nekünk a megmentett ebekről” – emlékezett vissza Nick.

Tonga kommunikációs hálózata súlyosan megsérült a katasztrófában, a helyszínről ritkán érkeznek hírek, a halottak és sérültek száma egyelőre nem ismert.

Tsunami videos out of Tonga 🇹🇴 this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe — Jese Tuisinu (@JTuisinu) January 15, 2022

Az üzemeltetők szerint a javítás akár hetekig is eltarthat. A segélyszervezetek munkatársai műholdas telefont használnak, de még azok is nehezen működnek a hamufelhő miatt.

„Azt hiszem, a legrosszabb az áramszünet, valamint az a tény, hogy semmit sem tudunk. Nincs kommunikáció” – mondta mondta Filipo Motulalo, a Pacific Media Network új-zélandi újságírója.

Kennedy Maeakafa Fakana’ana’a-ki-Fualu az aucklandi tongai közösség titkára elmondta, azt remélik, hogy a tongai kormány Új-Zéland és Ausztrália támogatásával képes lesz tenni valami a megfelelő segítségnyújtás érdekében.

Scott Morrison ausztrál miniszterelnök közölte, hogy országa próbál mihamarabb segítséget nyújtani. Hozzátette, hogy a hamufelhő és a kommunikációs zavarok nehezítik a munkálatokat, de igyekeznek, hogy minél több támogatás eljusson Tongába.

Az igények felmérése után repülőgép szállítja majd az alapvető szükségleteket a katasztrófa sújtotta területre, és a haditengerészet is bevetik. A Vöröskereszt is segélyszállítmányokat biztosít, Katie Greenwood küldöttségvezető elmondta, hogy a károk akár 80 ezer embert is érinthetnek. A nemzetközi segítségnyújtást azonban tovább nehezíti, hogy Tongát eddig elkerülte a koronavírus-járvány.

Ahogyan arról a hirado.hu már beszámolt, vasárnap ismét kitört a vulkán Tonga közelében. Az esti kitörést a Csendes-óceáni Szökőárjelző Központ (PTWC) is megerősítette, nagyobb hullámokat rögzítettek a térségben.

Címlapfotó: Légi felvétel a pusztítás nyomairól Tongán (Fotó: MTI/AP/Új-zélandi hadsereg)