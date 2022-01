Csecsemő holttestére bukkantak egy táskában

A városi tűzoltók egy elhagyott kisfiút találtak holtan egy táskában a tűzoltósági épület előtt szombaton hajnalban – írta a Fox News.

A chicagói rendőrség hétfő este közölte, hogy a nyomozás folyamatban van, eddig senkit sem vettek őrizetbe.

A hétvégi hőmérséklet a környéken fagypont alatti, több, mint mínusz 2 Celsius fok volt.

„Illinois állam biztonságos menedéket nyújtó törvénye segítséget nyújt azoknak a szülőknek, akik meghozzák azt a nehéz döntést, hogy örökbe adják újszülött csecsemőjüket. A gyermek átadása közvetlenül egy tűzoltónak vagy mentősnek elősegíti a folyamat biztonságát. Nem teszünk fel kérdéseket és nem ítélkezünk” – posztolta az eset után a helyi tűzoltóság.

