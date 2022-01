Újra kitört a tenger alatti vulkán Tonga közelében, már halálos áldozata is van

A vasárnap esti kitörést a Csendes-óceáni Szökőárjelző Központ (PTWC) is megerősítette azzal, hogy nagyobb hullámokat rögzítettek a térségben.

A Hunga Tonga-Hunga Ha’apai vulkán szombaton tört ki hatalmas károkat okozva a főszigeten, Tongatapun és a hozzá tartozó mintegy 170 szigeten és zátonyon. Peter Lund, az új-zélandi kormány főbiztosa szerint a fővárost, Nuku’alofát fedő hamuréteg holdbéli tájat idéz. Különösen súlyos volt a rombolás Tongatapu nyugati partvidékén, ahol több szálloda is található. Lund szerint komolyan aggódnak a távol eső szigetekért, amelyekkel még mindig nem sikerült helyreállítani a kapcsolatot.

A vulkanikus tevékenység nyomán szökőár is keletkezett, amely elérte Japán, az Egyesült Államok, Új-Zéland és több latin-amerikai ország partjait is.

Annak ellenére, hogy hétfőn új-zélandi és ausztrál katonai repülőgépek megkezdték a kárfelmérést, a megszakadt kommunikáció és a sziget feletti hamufelhő továbbra is akadályozza a Tongán okozott pusztítás mértékének megállapítását.

Az új-zélandi kormány mindazonáltal reményét fejezte ki, hogy a repülési viszonyok javulásával kedden már segélyszállítmányt, a többi között ivóvizet küldhetnek a szigetre.

Az internet-szolgáltatás helyreállítása azonban akár két hetet is igénybe vehet, tekintettel arra, hogy feltehetőleg elszakadt a tengerfenéken lévő távközlési kábel, s a legközelebbi kábelfektető hajót az ezer kilométerre lévő Pápua Új-Guinea térségéből tudják csak mozgósítani.

Scientists are struggling to monitor an active volcano that erupted off the South Pacific island of Tonga at the weekend, after the explosion destroyed its sea-level crater and drowned its mass, obscuring it from satellites https://t.co/g6IRtAIblF 1/6 pic.twitter.com/SdFd8jPxx9

— Reuters Science News (@ReutersScience) January 17, 2022