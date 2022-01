Négyéves kortól szexuális neveléssel érzékenyítenének a holland óvodákban

„Négyéves koruktól szexuális neveléssel érzékenyítenek a holland óvodákban” – írta egy holland internetes oldal. A cikk szerint a gyerekeknek elmagyarázzák, mi az a genderidentitás, és az LMBTQ-emberekről is beszélnek nekik, ahogyan arról is, hogy teljesen természetes, ha két férfi vagy két nő szereti egymást – hangzott el az M1 Híradójában.

Szexuális nevelés 4 éves kortól

„Négyéves koruktól a holland iskolákban minden gyerek részt vesz a korának megfelelő szexuális oktatásban” – írja a Dutchreview, a Benelux állam szexuális oktatásáról szóló cikkében.

Az internetes oldalon elérhető írásban az is szerepel, hogy a holland szexuális nevelés olyan témákat is tartalmaz, mint a genderidentitás és a homoszexualitás. Az ottani gyerekeknek azt is megtanítják: teljesen természetes, hogy két férfi vagy két nő szerelmes egymásba.

„Az elmúlt években egyre több iskolában bukkant fel az LMBTQ-propaganda” – írta az Origo. A portál arra emlékeztet, hogy

a hazai sajtóban két budapesti és egy budaörsi eset váltotta ki a legnagyobb visszhangot.

A budaörsi iskolában például a szülők tudta és beleegyezése nélkül tartottak érzékenyítő képzéseket, amelyekre egy transzvesztitát is meghívtak, aki 13 éves gyermekek előtt mondta el a tapasztalatait.

Az Origo példaként hozza a Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnáziumot is. A diákok a Magyar Nemzetnek azt mondták, hogy még 2019-ben részt vettek az intézményben egy LMBTQ-érzékenyítő foglalkozáson.

A tréningen – a fogalommagyarázatokon túl – helyzetgyakorlatok is voltak, ahol a gyerekeknek el kellett játszaniuk, hogy két férfi szülő gyermekeként milyen támadásoknak vannak kitéve az iskolában, és hogy ezt hogyan beszélik meg a homoszexuális szülőkkel.

„Minden szülő joggal tart igényt arra, hogy majd ő eldönti, hogy ha az iskolában akarják szembesíteni a gyerekeinket, akkor mi mit szólunk ehhez, és legyen lehetőségünk azt mondani, hogy köszönjük, nem kérjük” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök.

„A gyerekek szexuális nevelésében a szülőnek kell eldönteni, hogy milyen ütemben, hogyan, milyen kifejezésekkel vezeti be a saját gyerekét az emberi életnek ebbe a bonyolult világába” – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök kiemelte:

fontos, hogy ne az iskola vagy egy általa meghívott civil szervezet érzékenyítse a gyerekeket.

Az Országgyűlés november végén döntött a gyermekvédelmi népszavazásról. Áder János köztársasági elnök kedden tűzte ki az időpontot. Az országgyűlési választással egy időben, április 3-án lesz a referendum.