Lezuhant a helikopter, egy csecsemő is volt az utasok között

Az Eurocopter EC135-ös típusú gép Philadelphia külvárosából szállt fel. A pilóta több mechanikai problémát is észlelt, mielőtt kényszerleszállást kellett végrehajtania a külváros egyik lakott területén – mondta a pennsylvaniai katasztrófavédelmi hivatal szóvivője.

A medical helicopter carrying an infant patient crashed outside a church in Drexel Hill, Pennsylvania, on Tuesday. The aircraft was en route to Children’s Hospital of Philadelphia when it crashed. All four people, including the infant, survived the crash. pic.twitter.com/1XsVlB3Lpv

— CBS News (@CBSNews) January 11, 2022