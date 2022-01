Egy internetes vásárlásnak köszönheti soha nem látott apját és testvérét

A 37 éves edinburgh-i Ross Colquhoun két éve talált rá az egyik internetes aukciós weboldalon kedvenc futballcsapata, a Liverpool régi programfüzetére, melyet azon nyomban meg is vásárolt. Nem sokkal később azonban nagyon meglepődött, ugyanis a pénzét visszautalta az eladó, aki egy üzenetet is küldött vásárlójának – számolt be róla a The Mirror.

Miután Colquhoun elolvasta, sírva fakadt örömében, ugyanis kiderült, hogy az eladó és az üzenet küldője valójában az édesapja, akit még sosem látott. A férfi még fel sem eszmélt a sokkból, amikor újabb meglepetés érte: apja azt is elárulta neki, hogy van egy 31 éves húga is, akivel még szintén sosem találkozott, annak ellenére, hogy egy városban nőtt fel vele.

Just before the pandemic started, without knowing, I bought something on eBay from my Dad, who I’ve never met. He refunded it.

Two years later it’s started me on a journey to get to know my family that I didn’t grow up with. And tonight I met my sister Erin for the first time. pic.twitter.com/uGIFVCLBpX

— Ross Colquhoun (@rosscolquhoun) January 10, 2022