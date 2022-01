Brutális gázszámlát kapott több román iskola, takarékoskodásra kérték a vezetőket

Az egyik tanintézmény 54 ezer eurós gázszámlát kapott, a román versenytanács kartellezést gyanít a piacon.

A Foter.ro felidézi, Tompa Gábor igazgató január elején jelentette be, hogy a Kolozsvári Állami Magyar Színház 260 ezer lejes gázszámlát kap januárra, ami veszélybe sodorja az intézmény működését. Gyanítható volt, hogy bőven lesznek még ilyen szomorú meglepetések a gázár-liberalizáció ürügyén elszabadult számlázások miatt.

A szolgáltatók a hónap második felében kezdik kibocsátani a legfrissebb számlákat, amelyeken a korábbi összegeknek a többszöröse is szerepelhet. A Vaslui megyei Bârladon ilyen helyzettel szembesült több iskola is. Az egyik tanintézmény például 270 ezer lejes (mintegy 54 ezer euró, majdnem 20 millió forint értékű) gázszámlát kapott egyetlen havi fogyasztásért, de más iskoláknak is 80 ezer lej körüli összegeket számlázott ki a gázszolgáltató.

A város polgármestere összehívta az iskolaigazgatókat, és kérte, hogy ahol lehet, takarékoskodjanak a gázzal, de megállapította, hogy ha továbbra is ekkora összegek szerepelnek majd a számlákon, a városi önkormányzatnak a fejlesztések és beruházások területéről kell majd elvonnia pénzeket a kifizetésükre.

A kormány az árak maximális szintjének meghatározásával és árkompenzációval próbálja csökkenteni az energiaárak robbanásának hatását, de egyes szolgáltatók nem tartották be a hatályos előírásokat. A román energiaár-szabályozó hatóság (ANRE) vizsgálatot indított, és máris bírságokat szabott ki több áram- és gázszolgáltatóra, de a fogyasztóvédelem is vizsgálja a pofátlanul magas összegű számlák ügyét, és az igazságügyi minisztérium bejelentette, hogy a szolgáltatók ügyészségi vizsgálatokra is számíthatnak.

Közben a kormány felkérte a versenytanácsot, ellenőrizze a villanyáram- és gázszolgáltatókat. Bogdan Chirițoiu, az intézmény elnöke azt mondta: elképzelhető, hogy a szolgáltatói ágazatban kartellezés történik, vagyis a szolgáltatók meggyeztek, hogy magasan tartsák az árakat, amit a törvény tilt.

A címlapfotó illusztráció.