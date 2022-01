Az űrből is látni lehetett a tongai vulkánkitörést – Videó

A tongai vulkánkitörést a Föld körül keringő műholdak is megfigyelték – írja a Space.com. Az amerikai Nemzeti Óceán és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) által üzemeltetett GOES-West a kitörést dokumentálta, az alábbi videón pedig jól látható a robbanás, majd a szétterjedő lökéshullám.

Január 15-én kitört a tongai Hunga Tonga-Hunga Ha’apai szigetnél fekvő víz alatti vulkán. Az esemény az elmúlt évtizedek legnagyobb kitörése, lökéshullámát még hazánkban is ki tudták mutatni.

Az intenzív robbanásos kitörés rövid idő alatt egy 20 kilométeres magasságig felnyúló és öt kilométer szélességben szétterülő vulkanikus felhőt hozott létre, ami nagyon látványosan jelent meg a műholdfelvételeken is. A hatalmas felhőn belül körülbelül 190 ezer villámot detektáltak.

A kitörés erős lökéshullámot indított útjára, melynek ereje ablakokat tört be a környező szigeteken. A hangrobbanást Új-Zélandon, sőt hét órával a kitörést követően, a több mint 9000 kilométerre fekvő Alaszkában is hallani lehetett. A nyomáshullám azóta az egész bolygón végigfutott, melyet a meteorológiai állomások légnyomás érzékelő szenzorai mindenhol észleltek.

This is the #volcano eruption near #Tonga that has prompted a #Tsunami Advisory for the U.S. West Coast and #Hawaii. It occurred at 0410 UTC today, 1/15/22, and could be heard across the South Pacific and as far away as Alaska. https://t.co/veNxgO2NuY pic.twitter.com/8mfX0AouUF

— UW-Madison CIMSS (@UWCIMSS) January 15, 2022