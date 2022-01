Saját magát zaklatta, tönkretette a volt barátját

Piszkos játszmát űzött a volt barátjával egy fiatal lány, aki saját magának küldött zaklató üzeneteket, hogy börtönbe juttassa a férfit.

A 20 éves Courtney Ireland-Ainsworth harminc álprofilt hozott létre az Instagramon, így hitetve el a rendőrséggel, hogy volt barátja zaklatta – adta hírül a The Mirror.

Az angliai Runcornban élő Ireland-Ainsworth két évig alkotott egy párt Louis Jollyval, akivel 2019 októberében szakított. A férfi elmondása szerint barátnőjével normális körülmények között vált el, a lány pedig nem sokkal később összejött egy Declan Rice nevű férfival.

A lány eddig ismeretlen okból aztán 2020 júliusa és decembere között tíz alkalommal is feljelentést tett volt barátja ellen. Álprofilokat hozott létre az Instagramon, majd elküldte magának a fenyegető üzeneteket. A zaklató „szóváltásokról” képernyőfotókat is készített, majd azt állította, hogy a férfi titkos telefonszámokról kereste, mindenhová követte, videót készített róla, a házát is megdobálta, és halálosan megfenyegette.

„Egy k…tt pengét állítok a mellkasodba!” – volt olvasható az egyik üzenetben. Ireland-Ainsworth a játszmába saját rokonait is beavatta, a lány anyja még bejelentést is tett a rendőrségen, hogy Jolly meg akarja ölni a lányát.

A rendőrség a férfit hat alkalommal tartóztatta le, összesen 81 órán át tartotta őrizetben, és elektronikus nyomkövető viselésére kötelezte. Jolly a lakását nem hagyhatta el, rövidesen pedig az állását is elveszítette, lelkileg mélyen megviselte az eset.

Az ügy azonban itt nem ért véget. A nyomozás során a rendőrség bekérte az Instagram tulajdonosától, a Facebooktól a zaklatásra vonatkozó összes adatot, amelyekből nagy sokára kiderült, hogy a fenyegetés eszközéül szolgáló Instagram-profilok közül

legalább 17 Ireland-Ainsworth két e-mail-címéhez vagy a lakásában működő számítógépek IP-címéhez köthető.

A lányt azonnal letartóztatták, később beismerő vallomást tett, a Jollyval szemben felhozott vádakat pedig a bíróság ejtette. Az elkövető ügyvédei azonban mentális egészségügyi problémára hivatkozva mindent megtettek, hogy enyhítsék a kiszabható büntetést. A bíróság végül tíz hónap szabadságvesztésre ítélte Ireland-Ainsworth-t, emellett tíz évre távoltartási végzést rendelt el.

