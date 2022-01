Djokovic élete legrosszabb napja volt a vasárnap, mutatjuk a részleteket

Kiutasították Ausztráliából Novak Djokovicot. A szerb teniszező már el is hagyta az országot. Csaknem másfél hét után azért kellett mennie, mert nem oltatta be magát koronavírus ellen, pedig az ausztrál szabályok ezt megkövetelték volna. Az ausztrál nyílt teniszbajnokság holnap kezdődik, de ezen Novak Djokovic már nem vehet részt. Sőt, az ügy jelenlegi állása szerint a következő három évben sem utazhat be Ausztráliába – számolt be róla az M1 Híradója.