Twin Peaks: négy hónap után, a hótakaró alól bukkant elő az elveszett kutya

Csodával határos módon megtalálták azt a pitbull terrier keverék kutyát, amelyik még augusztusban tűnt el gazdája mellől a kaliforniai South Lake Tahoe város melletti futótűz során – olvasható a CNN cikkében.

A Russ nevű kutya gazdája, Ricardo Rodriguez miután négy hónapja nem találta kedvencét, azt hitte végleg elvesztette. Rodriguez az utolsó percekben is szórólapokat tett ki a városban és felkereste a közeli menhelyeket, mielőtt kénytelen volt elhagyni az otthonát a Kalifornián keresztül száguldó Caldor Fire miatt, amely 67 nap alatt 222 000 hektáron több, mint 1000 építményt pusztított el.

Decemberben aztán csoda történt. Egy síelő a South Lake Tahoe-tól nyugatra fekvő Twin Peaks közelében észrevett egy kutyát a hóban, az egyik fa alatt. A síelő, amint észrevette a félig átfagyott, ijedtnek és fáradtnak tűnő kutyát, azonnal értesítette az állatmentőket.

A riasztás a TLC 4 Furry Friends nonprofit szervezethez érkezett, amelynek tagjai azonnal felkészültek a mentőakcióra, és a mínusz 18 fokos hidegben, a friss hóval borított területen megkezdték Russ mentését. „Mikor megláttam egy sötét foltot a hóban a fa alatt, arra gondoltam: úristen, ez a kutya már biztos nem él” – mondta Leona Allen állatmentő.

Dog missing since #CaldorFire evacuation found during Dec. storm in #SouthLakeTahoe. He has been reunited with his #RiversideCounty owner after a late-night heroic rescue in 0-degree temps by #TahoePaws volunteers. Read about the Story of Russ. #LakeTahoe https://t.co/meuV24FH7J pic.twitter.com/5ieRMjH4gW

— South Tahoe Now (@SouthTahoeNow) January 7, 2022