Hatalmas robajjal kitört egy vulkán, majd cunami csapott le Tonga szigetére

Méteres hullámokkal járó szökőár csapott le a Csendes-óceánon fekvő Tonga szigetére helyi idő szerint szombat este. A cunamit egy hatalmas tenger alatti vulkán kitörése okozta. A vulkánból olyan hangosan törtek fel a gázok, hogy még a 800 kilométerre lévő Fidzsi-szigetek fővárosából is „mennydörgésszerű robajról” számoltak be az ott lakók – jelentette a BBC World honlapja.

A szökőárhoz a Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai vulkán kitörése vezetett. A tongai média hamuesőről, vízzel elárasztott házakról, áramkimaradásokról és a telekommunikációs összeköttetések megszakadásáról számolt be – írta honlapján a BBC World.

A tongai geológiai szolgálat arról számolt be, hogy a vulkánból kiáramló füst- és hamufelhők mintegy 20 kilométer magasra nyúltak az égbe.

Absolutely incredible video of young Tonga boys standing before #Tonga #Tsunami and nearly paying with there lives pic.twitter.com/Ai6w3RzFBm — Bill Haus (@bill_haus) January 15, 2022

A közösségi oldalakon megosztott felvételek szerint az árhullámok elöntötték a part menti területeket. Áldozatokról és károkról egyelőre nem tudni.

Egy helyi asszony, Mere Taufa a Stuff.co.nz új-zélandi hírportálnak elmondta, hogy a kitörés akkor történt, amikor a családja épp vacsorához készült. A nő öccse azt hitte, hogy bombák robbantak a közelben. „Mindenhonnan sikolyokat lehetett hallani, az emberek segítségért kiáltoztak és azt kiabálták, hogy mindenki menjen magasabbra” – idézte az basszonyt a BBC

„Az ösztöneim rögtön azt súgták, hogy húzódjak az asztal alá. Felkaptam a kishúgomat, és kiáltozni kezdtem a szüleimnek és a többieknek a házban, hogy tegyék ugyanezt”

– tette hozzá az asszony nagyobbik fia.

Az első, mintegy 8 percig tartó vulkánkitörés olyan heves volt, hogy a több mint 800 kilométerre lévő Fidzsi-szigetek fővárosában, Suvában élők is „hangos mennydörgésnek” hallották. A fidzsi kormány szökőárriadót rendelt el, és evakuációs központokat nyitott meg az alacsonyan fekvő part menti területeken. Vanuatu szigetén hasonló figyelmeztetést adtak ki.

More footage of the tsunami hitting Tonga. Please stay safe. pic.twitter.com/R2MuWHCOev — ☭ 🇨🇺 jσєуաrecκ’ˢ Ɗуѕтσριαη Ƒυтυяє 🇰🇵 🙃 (@joeywreck) January 15, 2022

A tűzhányó robaját állítólag az onnan 2000 kilométerre fekvő Új-Zélandon is hallani lehetett.