Halálra késelte az anyját, börtön helyett a pszichiátriára küldték

A 22 éves Jacob Poynton-Whiting beismerte a csütörtöki bírósági tárgyalás során, hogy egy konyhakéssel halálra szúrta a saját anyját a délnyugat-angliai Crowlas településen. A bíróság megállapította, hogy a férfi nem volt beszámítható állapotban a bűncselekmény időpontjában, 2021. június 22-én – számolt be a BBC World hírportálja.

A férfi 44 éves édesanyja szinte azonnal elvérzett a nyakán, a hasán és a lábán ejtett késszúrások következtében. A vádlott azt is elismerte, hogy a késsel megszúrta 18 éves öccsét is, aki az anyjuk segítségére sietett.

Man killed mother and injured brother in knife attack in Cornwall https://t.co/Y7RDlecn8U

— BBC News (UK) (@BBCNews) January 15, 2022