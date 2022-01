Ezt nem hiszi el: egy nő feleségül ment kedvenc színéhez, a rózsaszínhez

Az Instagramon 204 000 követővel rendelkező Kitten Kay Sera közel másfél millió dollárt (közel ötszázmillió forint) áldozott arra, hogy a háza, a teljes ruhatára, a kocsija, azaz gyakorlatilag mindene rózsaszínben tündököljön. Ezek után azzal koronázta meg az élettörténetét, hogy hozzáment a rózsaszínhez – számolt be a brit Daily Mirror.

Sera asszony elmondása szerint 20 évesen bolondult bele a pink színbe. Éppen azon törte a fejét, hogy milyen ruhát vegyen fel, és akkor érezte meg először „a rózsaszín árnyalatának vonzalmát”. Elhatározta, hogy mindennap pinket visel majd.

💗💒 I MARRIED THE COLOR PINK!!! Here I am with my BRIDESMEN and some of my Pinktastic guests!!! pic.twitter.com/aLxx8XcihU

— KittenKay Sera (@KittenKaySera) January 5, 2022