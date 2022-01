Villamosenergiaár-támogatást javasol a svéd kormány

A javaslat szerint a decembertől februárig tartó időszakban az érintett háztartások számára havi 2000 svéd koronáig (mintegy 69 000 forint) terjedő kedvezményt nyújtsanak. Az ártámogatás a becslések szerint 6 milliárd svéd koronájába kerül az államnak.

A kompenzáció mintegy 1,8 millió háztartást érint, ahol az áramfogyasztás legalább havi 2000 kW/h – írja az SVT Nyheter svéd lap. A lap szerint még nem világos, hogy fizetik ki a támogatást, egyelőre úgy tudni, a támogatottaknak nem kell pályázniuk rá.

Mikael Damberg pénzügyminiszter kiemelve az intézkedés szokatlan jellegét úgy fogalmazott, „ez egy kivételes intézkedés egy kivételes helyzetben”.

A kormány leállította a működő atomerőműveket

Az ellenzék azonnal reagált a kormány ötletére, leginkább pánikszerű intézkedésként ítélik meg. A villamosenergia-szolgáltatók arra kíváncsiak, hogyan valósul meg a javaslat a gyakorlatban, valamint további adminisztrációtól tartanak.

Camilla Brodin, a kereszténydemokraták energiapolitikai szóvivője közölte: „Ne felejtsük el, hogyan jutottunk idáig: a kormány leállította a működő atomerőműveket.”

A Moderaterna (Mérsékeltek) párt szerint a kormány nem kompenzál minden háztartást, a liberálisok energiapolitikai szóvivője, Arman Teimouri pedig úgy fogalmazott, hogy a javaslat csak a nagy házakkal, lakással rendelkezőket támogatja.

A lakástulajdonosok szövetsége érdekesnek tartja a Norvégiával való összehasonlítást

A Svéd Lakástulajdonosok Szövetsége (Villaägarna) üdvözli a támogatást, de kritizálja a Norvégiával való összehasonlítást. Daniel Liljeberg szociálpolitikai igazgatója közölte, a feleakkora Norvégia esetében az áramár-kompenzációs csomag értéke közel nyolcmilliárd, szemben a svéd kormány által elkülönített hatmilliárddal.

Magyarországon a rezsicsökkentés védi a családokat

Magyarországon a rezsicsökkentés és az energiabiztonság politikája működik, így hasonló intézkedésekre nincs szükség. A rezsicsökkentés Magyarországon 2022-ben is marad. Az intézkedést még 2013-ban vezették be, és már akkor megmutatkoztak jótékony hatásai. A rezsicsökkentés társadalmi támogatottsága továbbra is magas, ugyanakkor a baloldal az árakon keresztül ösztönözné az embereket energiatakarékosságra.

Szeptember végén írták alá Budapesten a tíz plusz öt éves gázvásárlási szerződést a Gazprommal. A szerződés hosszú távon garantálja Magyarország energiaellátásának biztonságát ebben a bizonytalanságokkal teli világban tizenöt évre – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten. A szerződés évi 4,5 milliárd köbméter gáz megvásárlására vonatkozik.