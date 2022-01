Házikedvenc-ölelgetés és hulahoppkarika-verseny – Egy brit energiaszolgáltató tippjei a lakásukban didergőknek

Rendhagyó energiatakarékossági tippekkel látta el ügyfeleit az egyik legnagyobb brit energiaszolgáltató. Az Ovo Energy blogbejegyzésekben egyebek között azt tanácsolta a fűtési kihívásokkal szembesülő fogyasztóknak, hogyha fáznak, ölelgessék háziállataikat, egyenek zabkását vagy rendezzenek a gyerekeknek hulahoppkarika-versenyt.

Óriási felháborodást keltett az egyik legnagyobb brit energiaszolgáltató energiatakarékossági tippjeivel. Az Ovo Energy weboldalán „10 egyszerű és költséghatékony módszert” javasolt ügyfeleinek arra vonatkozóan, hogy a fűtést mellőzve miként tarthatják magukat melegen.

A hőmegtartási tanácsok között szerepelt a réteges öltözködés és az intenzívebb testmozgás (például takarítsanak gyakrabban, ugráljanak vagy rendezzenek a gyerekeknek hulahoppkarika-versenyt), de az extra hőnyerés céljából olyan kreatív javaslatokkal is ellátták az embereket, minthogy szüntessék meg a huzatot a lakásban, húzzák el a függönyöket, amikor éppen süt a nap, vagy nyissák tágra a forró sütő ajtaját. A multitipp legmerészebb felvetése azonban minden bizonnyal az volt, hogy ha fáznak, ölelgessék háziállataikat vagy fogyasszanak zabkását.

Arról nem tudni, hogy a szolgáltató bloggerei mennyire szánták humorosnak, illetve komolynak a bejegyzéseket, a tartalommal azonban így is, úgy is aknára léptek. Nagy-Britanniában ugyanis (ahogy Magyarországot kivéve szinte egész Európában) hetek óta nyomasztják a lakosságot a magas energiaszámlák, sok esetben az energiaellátás is akadozik, így az Ovo Energy üzenete felháborodást váltott ki a fogyasztók körében.

A vállalat később közleményben bocsánatot kért és befagyasztotta energiatakarékossági tippeket nyújtó blogját azzal az indokkal, hogy értelmesebb információkkal frissítse azt, ugyanakkor megértésükről is biztosították a fogyasztókat: „Tisztában vagyunk azzal, milyen nehéz lesz a helyzet sok ügyfelünk számára ebben az évben” – írták, és nem túloztak.

Az előrejelzések szerint ugyanis a brit gázszámlák áprilisban akár 50 százalékkal is emelkedhetnek, egy átlagos háztartás pedig éves összevetésben 700 fonttal (kb. 300 ezer forint) fizethet többet a rezsiért 2022-ben.

A címlapfotó illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Stephanie Lecocq)