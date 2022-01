Folytatódik a tíz éve húzódó alpesi gyilkossági ügy

Egy félreeső erdei úton, a francia Alpokban tíz éve történt merényletben agyonlőttek négy embert. A tragédia helyszínén két gyermek is tartózkodott, ők túlélték a lövöldözést. A hatóságok nemrégiben letartóztattak egy lehetséges gyanúsítottat az üggyel kapcsolatban.

A rendőrség letartóztatott egy gyanúsítottat a 2012-es alpesi gyilkossági üggyel kapcsolatban – közölte a The Sun.

Suspect arrested over murder of Brit family in French Alps in 10-year cold case https://t.co/aKIXM2ZxXV — The Sun (@TheSun_NI) January 12, 2022

A francia Alpokban az Annecy-tó közelében, Chevaline település mellett meggyilkoltak egy családot 2012 szeptemberében. A merényletben lelőtték az Egyesült Királyságban élő, iraki származású 50 éves üzletembert, Saad al-Hillit, feleségét, Iqbalt és anyósát, a 74 éves Suhaila al-Allafot. A lövöldözésben életét vesztette egy 45 éves francia kerékpáros, Sylvain Mollier is, miután közvetlen közelről hétszer rálőttek.

A házaspár gyermeke, a négyéves Zeena a gépjármű lábterében rejtőzött el, és sérülések nélkül megúszta a mészárlást. Hétéves testvérére rálőttek és megverték. Súlyosan megsérült, ám sikerült felépülnie.

A nyomozás során kiderült, hogy profi lövész volt az elkövető, az áldozatokat kegyetlenül fejbe lőtték. Nagy erőkkel nyomoztak a tettes után, de nem találták meg, az ügy pedig immár tíz éve megoldatlan.

A francia igazságügyi minisztérium megerősítette, hogy letartóztattak egy férfit a gyilkosságokkal kapcsolatban.

Októberben a tetthely közelében a hatóságok lezártak egy tavat. Line Bonnet-Mathis ügyész elmondta, hogy az ügy folytatódik, a nyomozás nem állt meg. Megerősítette azt is, hogy a helyszínelők ismét a tetthelyen és Chevaline település közelében vannak. A nyomozás során az érintett utakat lezárták, még a repülőgép-forgalmat is megtiltották a nyomozás helyszíne felett.

Az eltelt évek alatt több teória is felmerült, a nyomozók vizsgálták Al-Hilli korábbi, iraki életét, kihallgatták a férfi testvérét is viszályra gyanakodva, azonban egyik sem igazolódott be.

A címlapfotó illusztráció.