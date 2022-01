Kigyulladt karácsonyfa okozta a nyolc gyermek életét követelő lakástüzet

A tűz a reggeli órákban, egy háromemeletes sorház középső emeletén tört ki Fairmount városrészben. A tűzoltóság szerint az eredetileg két családra tervezett, a philadelphiai lakásügyi hatóság tulajdonában lévő épületet túlzsúfolták, 26-an laktak ott.

NEW l Investigators are “near certain” a Christmas tree ignited by a lighter found nearby originated a tragic fire in Philadelphia’s Fairmount neighborhood last week. Watch the full press conference ⬇https://t.co/oZnNR6cACX — CBS Philly (@CBSPhilly) January 11, 2022

Ez a katasztrófa, illetve egy másik, vasárnap New Yorkban kitört, tizenhét ember életét követelő tűz aggályokat vetett fel azzal kapcsolatban, hogy az olcsó amerikai bérházak megfelelnek-e a tűzvédelmi előírásoknak.

A philadelphiai épület füstérzékelőiről ellentmondásos értesülések láttak napvilágot.

A tűzoltóság korábban arról számolt be, hogy négy füstérzékelő is volt az épületben, de egyik sem működött. Később azt is közölte, hogy a készülékeket utoljára tavalyelőtt ellenőrizték. Dinesh Indala, a philadelphiai lakásügyi hatóság alelnöke ugyanakkor hat készülékről számolt be, amelyek tavaly májusban estek át ellenőrzésen.