Hínárral és kövekkel dobálták meg a francia képviselőt

A Covid-járvánnyal kapcsolatos legújabb francia kormányzati intézkedéseket ellenző tömeg támadt Stéphane Claireaux-ra, a kormányzó A Köztársaság Lendületben (LRM) párt parlementi képviselőjére otthona előtt,

–közli az ouest-france.fr.

A kormányzati intézkedések ellen éppen tüntetést tartottak a szigeten január 9-án, vasárnap, amikor a demonstrálók Claireaux szomszédságában haladtak el. Ekkor támadtak rá a képviselőre.

📱Video circulating on social media showed Stephane Claireaux, an MP from #Macron‘s ruling party, being pelted at the weekend with seaweed and dirt by jeering protesters outside his home pic.twitter.com/2VeMRBeMCz

— FRANCE 24 English (@France24_en) January 11, 2022