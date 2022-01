Hidegzuhannyal büntette az anyja, belehalt a hatéves kisfiú

Tragédia történt Chicagóban, ami egy hatéves kisfiú életébe került. December 29-én egy fiatal anya, Jannie Perry úgy döntött, hogy megbünteti a fiát: a kis Damarit a jéghideg zuhany alá állította, egészen addig, amíg hányni kezdett, majd elájult – adta hírül a Crime Online.

Az anya azonban nem értesítette a mentőket, így a fia nem sokkal később életét vesztette. A nő és férje úgy döntött, eltünteti a holttestet, amelyet több mint 100 kilométerrel távolabb, Indiana államban, egy lakatlan ház közelében rejtett el.

Az anya és Damari 16 éves nővére a rendőröknek azt állította, hogy a fiú egy nappal korábban tűnt el, miután egy ismeretlen nő és egy férfi elvitte a két testvért egy buliba. Damari nővére azt hazudta, hogy sokat ivott, majd a helyszínen elaludt, és amikor felébredt, az öccse a férfival együtt eltűnt.

6yr old Damari Perry,who was found dead in Gary, Indiana was Murder by his family.

Very Saddening to say that Damari’s Mother & two older siblings were charged in his death.

This innocent precious boy couldn’t have done anything to deserve what happened to him.

RIP

💚💙💚💙💚💙 pic.twitter.com/JYyHNEs4Ms

— ChiCook Officers (@CookOfficer) January 9, 2022