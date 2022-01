Földrengés volt a tenger alatt Ciprus közelében

Az európai földrengésfigyelő központ szerint a 6,5-ös erősségű földmozgás fészke a tenger alatt volt, 120 kilométerre északnyugati irányban Limassoltól. Károkról és áldozatokról egyelőre nincs hír.

A föld a hajnali órákban mozdult meg, és a rengést Törökországban, Izraelben, Egyiptomban, továbbá a Görögországhoz tartozó Krétán és Rodoszon is érezték.

A ciprusi közszolgálati televízió tudósítása szerint több ezren az utcákra menekültek, és ott töltötték az éjszakát.

Powerful M6.6 earthquake strikes off the coast of #Cyprus. The quake was felt in #Turkey, #Israel, and #Egypt. pic.twitter.com/67V1p6cNya

— Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) January 11, 2022