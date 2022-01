Évente 7,5 centimétert dől egy felhőkarcoló

Ha a süllyedés és a dőlés a jelenlegi tempóban folytatódik, az épület pár év alatt eljuthat addig a pontig, ahol a liftek és a vízvezetékek már nem működnek – tette hozzá Ron Hamburger.

A Millennium Towert 2009-ben avatták fel ünnepélyesen, a benne kialakított több mint 400 luxuslakás gyorsan elkelt, értesülések szerint összesen 750 millió dollárért (237 milliárd forint).

2016-ban azonban az épület már 40 centimétert süllyedt San Francisco zsúfolt pénzügyi negyedének puha talajába.

Az épület dőlését – ami a folyamatban lévő, a tervek szerint 100 millió dollárba kerülő javítás ellenére sem állt meg – a pisai ferde toronyéhoz hasonlították. A lakástulajdonosok beperelték a torony tervezőit és építőit, a fejlesztők és a városi hatóságok egymásra hárították a felelősséget.

A per első szakaszában a lakók felhozták, hogy az akár 5,1 millió dollárért vásárolt ingatlanjuk értéke szinte nullára csökkent. 2020-ban titkos megállapodás jött létre, mely tartalmazott egy 100 millió dolláros helyreállítási tervet és a lakók becsült veszteségeinek kárpótlását.

San Francisco has a lot of buildings and it’s affecting the ground. An interesting article on how the 3.5 trillion pounds affects the earth. #SanFrancisco #BayArea #MillenniumTower https://t.co/RPBgUdiaRB pic.twitter.com/hmPmahhiVH

— Lassiter Excavating (@SFBayExcavation) January 8, 2022