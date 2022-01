Súlyos állapotban került kórházba az Európai Parlament elnöke

Az Európai Parlament elnöke, David Sassoli december 26-a óta kórházban van Olaszországban. Kezelésre az immunrendszerének rendellenes működése miatt kialakult súlyos szövődmények miatt volt szükség – tájékoztatott az elnöki kabinet.

„A kórházi kezelés eredményeként az Európai Parlament elnökének minden hivatalos tevékenységét törölték” – fogalmaztak. Az EP-elnöki iroda nem közölt további részleteket.

