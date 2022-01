Luxushotelként éledt újjá Párizs legnagyobb postája

Franciaország egykoron legnagyobb postája Hôtel Madame Rêve néven éledt újjá luxusszállodaként. Az ötcsillagos szálló egyedülálló panorámát kínál a párizsi városképre, és néhány olyan szimbolikus műemlékre, mint az Eiffel-torony vagy a Louvre – írja a Dezeen.

Az 1888-ban Franciaország legnagyobb postájaként elkészült épület a Rue du Louvre 48. szám alatt található – öt perc sétára a híres művészeti múzeumtól, a Louvre-tól.

Laurent Taïeb szállodatulajdonos kreatív irányítása alatt kilenc évig tartott az egykori posta átalakítása. Az épület 2021 októbere óta Hôtel Madame Rêve néven várja vendégeit.

Az átalakítás és a tervezés folyamata alatt a régimódi luxus esztétikáját tartották szem előtt – jó üzleti érzékkel olyan stílust választottak, amit valószínűleg rengeteg turista kifejezetten Párizshoz kapcsol. Az aranyban úszó enteriőröket aranybarnán kavargó márvány egészíti ki, a belső tereket, szobákat, lakosztályokat pedig egyedi tervezésű bútorok és helyi művészek alkotásai díszítik.

„Volt egy álmom a történelmi Párizs szívében, egy nevezetes épületben elképzeltem a holnap szállodáját, amelyet tehetségek kollektívája vesz körül” – mondta Laurent Taïeb, a hotel alapító és művészeti igazgatója.

