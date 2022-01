Kiengedték Djokovicot az őrizetből, a bevándorlásügyi miniszternél pattog a labda

Rendőrök szállták meg ma Novak Djokovic ügyvédjeinek irodaházát Ausztráliában, majd egy fehér, sötétített ablakú kisbusz hagyta el a parkolót, amelyben állítólag a 34 éves szerb teniszezőt szállították el – számolt be róla a Daily Mail.

A járművet a távozáskor rajongók rohamozták meg, akik később a rendőrökkel is összetűzésbe keveredtek.

Police pepper sprayed a group of fans after they blocked the path of a car they believed was carrying Djokovic

Fans were banging on the window, throwing bottles at the car and two people were jumping up and down on top of it @theage https://t.co/AdK3kmQmWr pic.twitter.com/vwyYrofJZg

— Paul Sakkal (@paulsakkal) January 10, 2022