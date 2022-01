Kéménybe szorult a betörő, tégláira kellett bontani a nappali falát

Egészen komikusra sikeredett egy rablás a marylandi Silver Springben, az elkövető valószínűleg a betörések történetének valaha volt egyik legemlékezetesebb hibáját követte el.

Egy férfi január 8-án hajnalban furcsa hangokat hallott a nappalija felől. Betörőre gyanakodott, ennek rendje és módja szerint értesítette is a rendőrséget. A kiérkező járőrök azonban a helyszínen nem találtak betörésre utaló nyomokat, ezért elmentek. Egy óra múlva azonban a tulajdonos visszahívta őket, mert továbbra is hallotta a különös zajokat – számolt be róla a New York Post.