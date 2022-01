„Jobban aggódtam a családomért, mint magamért” – megszólalt a brutális lakástűzből megmenekült fiú

Egy meghibásodott fűtőtest okozhatta a halálos áldozatokat követelő lakástüzet New York Bronx negyedében. A tragédiában 19 ember meghalt, köztük 9 gyerek. Több mint 60-an megsérültek, több tucatnyian életveszélyesen. Ez volt az elmúlt három évtized legsúlyosabb tűzesete New Yorkban – számolt be róla az M1 Híradó.

Halálos lakástűz volt New Yorkban Lángok csaptak fel, és sűrű fekete füst ömlött ki az ablakon egy toronyház második emeletéről. Megszólaltak a tűzjelzők, de az emberek még nem mozdultak, az ablakon át nézelődtek, mi történhetett. Aztán már hallani lehetett a szirénák hangját is. Vasárnap délelőtt 11 órakor a New York Bronx negyedében lévő 19 emeletes épületben keletkezett tűzhöz riasztották a tűzoltókat. A szemközti épületből egy lakó rögzítette a történteket. Arról beszélt, hogy sikolyokat hallani, és jól kivehető egy női hang, amely azt kiáltozza, hogy „segítsetek, kisbabám van". Nem sokkal ezután látni lehetett, hogy egy tűzoltó az ablakon át távozva a karjában kihozza a csecsemőt. Ahogy terjedt a tűz, és a füst ellepte a felsőbb szinteket, a bennrekedt lakók betörték az ablakokat, hogy levegőhöz jussanak, valamint nedves törölközőket tömtek az ajtók alá. A túlélők pánikszerűen menekültek az elsötétített folyosókon keresztül, és alig kaptak levegőt. Nagyon ijesztő volt. Jobban aggódtam a családomért, mint magamért – mondta egy fiú, aki négytagú családjával a kilencedik emeletről még időben kimenekült. 19 ember, köztük 9 gyermek viszont bent égett az épületben. A gyerekek 16 évesek és annál fiatalabbak voltak. „A tűzoltók minden emeleten találtak áldozatokat a lépcsőházban, és szív- és légzésproblémákkal küszködő áldozatokat vittek ki az épületből. Harminckét embert szállítottak életveszélyes állapotban kórházba" – mondta Daniel Nigro a város tűzoltóparancsnoka. Azt is közölte, hogy a tűz és a füst azért terjedhetett olyan gyorsan és akkora területen, mert a lakás ajtaja, amelyben a lángok felcsaptak, nyitva maradt. A nyomozás első eredményei szerint egy többfunkciós, hordozható hősugárzó meghibásodása okozta a tüzet. Az is kiderült, hogy sok tűzoltókészülék nem volt a helyén, amelyeket pedig megtaláltak, azok nem működtek. A tragédia helyszínére a New York frissen megválasztott polgármestere is ellátogatott. „Szeretnénk azonnal megnyitni az egyik közeli iskolát, és értesíteni a családtagokat, hogy hova szállítják szeretteiket. Ebben az iskolában helyezzük el a Vöröskereszt tagjait is, akik minden segítséget megadnak majd az áldozatoknak" – mondta Eric Adams. A katasztrófa valószínűleg sok kérdést vet fel az alacsony jövedelműek számára megfizethető lakások biztonsági normáival kapcsolatban. Ez volt az idei második halálos tűzeset egy lakóépületben az Egyesült Államokban. A múlt héten tizenkét ember, köztük nyolc gyermek vesztette életét egy philadelphiai lakástűzben.