Európai Idő: Belső és külső viszonyaiban is változnia kell Európának

Franciaország az Európai Tanács soros elnökségét tölti be és választásra is készül, így Macron elnök már részben kampányüzemmódban dolgozik. Németország új kormánnyal vágott neki az új évnek. A két nagy ország az energiaügyekben került szembe egymással. Az Európai Unió és Afrika kapcsolatát meghatározó egyezmény újratárgyalásáról szól majd az év első felére tervezett EU–Afrika-találkozó. Afrika a segélyekre váró kontinensként jelenik meg a legtöbb európai szemében, és ennek a szemléletnek is változnia kellene a hatékony együttműködéshez – ezek voltak a Kossuth Rádió Európai idő című műsorának témái.

Halkó Petra, a Századvég vezető külpolitikai elemzője elmondta: 2021-ben újabb válság érte el Európát, az energiaválság. Az atomenergia kérdése is terítékre került, és ebben ellentét feszül az unió két nagy állama, Franciaország és Németország között. Ez a nézeteltérés az egész unió jövőjére hatással lehet. De a vitában nemcsak ez a két ország érintett, hazánk – a V4 többi országával és több más országgal – a francia állásponttal rokonszenvez, ami az atomenergia mellett teszi le a garast. Az uniós tagállamok már célként határozták meg a klímasemlegességet, és az atompárti országok úgy vélik, hogy a nukleáris energia jó lehet az átállási időszakban. Németország ezzel szemben atomenergia-ellenes, és Berlin nem ért egyet az Európai Bizottság megállapításaival, és nem akarja tiszta energiaként elismerni a nukleáris energiát. A tagállamoknál és különösen Németországnál felmerülnek az ideológiai kérdések, hiszen náluk évek óta hangsúlyos az atomellenesség. A helyzetet bonyolítja, hogy az új német kormányzat a föderális Európa mellett áll, és komolyan szemben áll például a V4-országok véleményével. Az, hogy egy vezető tagállam ennyire határozottan kiáll a föderális Európa mellett, biztosan el fogja mélyíteni a már eddig is meglévő törésvonalakat. A német–francia együttműködés átalakult, mert habár Németország továbbra is vezető hatalomnak számít, de saját soros elnöksége idején saját céljait sem tudta megvalósítani, így érdeke, hogy a francia–német tengely erős maradjon. Franciaországban választások lesznek, így egyáltalán nem mindegy, hogy Emmanuel Macron elnök kikkel köt európai szövetségeket. Alapjaiban kell változtatni az EU és Afrika viszonyán Hölvényi György, a KDNP politikusa a műsorban elmondta, hogy a járvány miatt nem sikerült megszokott módon tárgyalni és fenntartani a kapcsolatokat. Az EU és Afrika közötti párbeszéd mellett fontos az egyes országok egymás közötti viszonya is, és ebben Magyarország rendkívül aktív. Az elmúlt néhány évben érezni lehetett, hogy nyitottság van a V4-ek felé Afrika részéről, hiszen nincsenek olyan ellentétek, mint az egykori gyarmattartó nyugati államokkal. A leginkább megoldatlan kérdés, hogy a segélynyújtó Európa helyett a partner Európa kerüljön előtérbe, ehhez pedig mindkét oldalon változásra van szükség. Egyes afrikai országokban nagyon gyengék a kormányok és nem egy esetben az egyházak végzik el az állam feladatait.