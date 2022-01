Temetni vitték a kisbabát, az utolsó pillanatban sírt fel

A törökországi Malek és Hasan Sert sosem felejti el azt a pillanatot, amikor koraszülött gyermeke először felsírt. A kisfiú hangját nem a szülőszobán, hanem a temetőben hallották meg, életének utolsó perceiben derült ki, hogy él – írta a Daily Mail.

A házaspár szíve összetört, amikor január 2-án az adanai kórház közölte, hogy gyermekük nem élte túl a szülést. A mindössze öt hónapos korában született kicsiről

