Marco Zanni: Az Európai Parlamentben a helyzet nagyon veszélyes, és nap, mint nap szembesülünk kísérletekkel, amelyek be akarják vezetni az új nyelvezetet

Marco Zannit, az Európai Parlamentben az olasz Liga európai parlamenti delegációvezetőjét, az Identitás és Demokrácia frakció elnökét Náray Balázs kérdezte.

– Hogyha az Európai Parlament munkájára gondolunk, ott a baloldal, illetve balliberális oldal többségben van, ezt kijelenthetjük. Az elmúlt évben voltak érdekes, sőt talán több, mint érdekes kezdeményezések. Ilyen például a Matic-jelentés a férfiak szüléshez való jogával, amit el is fogadott az Európai Parlament. Természetesen az egyenlőség egy nagyon-nagyon fontos alapelv, de talán voltak ennek a jelentésnek olyan pontjai, amelyek pontosan az Európai Parlament, mint intézmény komolyságát kérdőjelezték meg.

– Igen, tele vannak ilyenfajta baloldali propagandával az európai parlamenti jelentések, ugyanis ma a baloldali többség irányítja az Európai Parlamentet, szóval a helyzet elég rossz ebből a szempontból. Ezt nem csak a Matic-féle jelentésből, és az abban tárgyalt témákban látjuk, de minden egyes ügyből, jelentésből kiviláglik, hogy az Európai Parlament baloldali frakciói milyen módon próbálják keresztülvinni ezt a propagandát. Legyen szó az Európai Központi Bankra vonatkozó ajánlásról, vagy a pénzügyi szabályozásról, azt látjuk, hogy ezek az ideológiai pontok belekerülnek. Szóval világos, hogy a helyzet nem jó, és ennek oka a baloldali többség. Másfelől viszont létezik egyfajta ellenállás, mégpedig az Európai Tanácsban, amelyet a tagállamok kormányai alkotnak, és amelyek kevéssé buzgók abban, hogy az említett ideológiai dolgokat elfogadják. Mindenesetre az Európai Parlamentben a helyzet nagyon veszélyes, és nap, mint nap szembesülünk kísérletekkel, amelyek be akarják vezetni az új nyelvezetet, új szavakat és propagandát minden dokumentumban, a hozzá tartozó minden intézkedéssel az intézményen belül.

– A nap végén ez az Európai Parlament komolyságát kérdőjelezi meg, ami pedig elég szomorú lehet olyan valaki számára, aki az Európai Parlament egyik frakciójának vezetője, ön politikusként miként tekint erre a fejleményre?

– Pontosan arról van szó, amit mond; ezzal a fajta megközelítéssel az Európai Parlament teljes mértékben elveszíti a szavahihetőségét, mint olyan európai intézmény, amelyet közvetlenül választanak meg. Nagyon dühítő dolog látni képviselőként, hogy a propaganda miként rombolja le az Európai Parlament, mint európai intézmény hitelességét. Az emberek nem értik, mi szükség van arra, hogy ezek a dolgok – a baloldali ideológia elemei – mindenütt, az Európai Parlament minden cselekvésében megjelenjenek. Szóval valóban elveszítjük a hitelességet, ami már egyébként is történelmi mélyponton volt az európai polgárok szemében. Ha pedig a polgárok elveszítik a bizalmat egy intézményben, különösen, ha az Európai Parlamentről van szó, amelyet közvetlenül ők választanak, akkor az komoly bajokat jelez a demokráciánk működését illetően. Emiatt én komolyan aggódom.

– És, ha az erőegyensúlyra gondol, illetve a többség által meghatározott körülményekre az Európai Parlamentben, akkor logikus lenne azt gondolni, hogy azok a pártok, politikai frakciók, amelyek egyfajta hagyományos konzervatív gondolkodást képviselnek, ami manapság egyre kevésbé jellemzi az Európai Néppártot, ahogy már ön is említette, hogy az Európai Néppárt a baloldal irányába tolódik. Sok esetben, sok témában, a néppárt a szocialista frakcióval működik együtt. Nem gondolja, hogy logikus lenne az Európai Parlament konzervatív pártjainak, erőinek együttműködése? Vannak is ilyen kezdeményezések ebben az irányban, még a konzervatív pártok között is, de mi lehet a valószínűsége egy ilyen együttműködésnek, akár közös frakciónak, vagy az együttműködés más formájának?

– Én a magam részéről látok értelmet abban, hogy azok a pártok, amelyek egyetértenek az Európáról szóló elképzelésekben, egyeztessenek arról, hogy milyen irányt kellene szabni az európai együttműködésnek, annak érdekében, hogy szorosabb lehessen az európai integráció. Én személyesen, és a pártom is dolgozunk ezen. Már a 2019-es európai parlamenti választási kampány óta mondjuk, hogy értelmetlen dolog, hogy miközben egymással egyeznek az elképzeléseink, ugyanazt az Európa-eszmét képviseljük, és még mindig elkülönülünk az Európai Parlamentben. Szorosabban együtt kell működnünk, amin már akkor elkezdtünk dolgozni. Igaza van abban, hogy vannak nézetkülönbségek, előítéletek, amelyek eddig meggátolták az együttműködést a pártjaink között, de lépésről-lépésre próbáljuk ezt hatékonyabbá tenni. Kialakulhat ebből valami erőteljes dolog; egy olyan pártcsoport az Európai Parlamentben, amely őrzi és képviseli azokat a témákat, konzervatív ügyeket, amelyeket a néppárt elhagyott annak érdekében, hogy a baloldalt követhesse. Tehát egy komoly politikai tér nyílt. Amit meg kell értenünk nekünk és konzervatív pártjainknak az az, amit az egész Európával összefüggésben is említhetünk, vagyis, hogy Európa igazi lényege arra épül, hogy vannak bizonyos feladatok, amiket közösen jobban el tudunk végezni, egyéb témákat viszont meg kell hagyni a nemzeti érzékenységek terében. Huszonhét ország vagyunk közös gyökerekkel, közös kultúrával, ugyanakkor sok különbözőséggel. Konzervatív pártokként meg kell értenünk, miként tudunk jobban cselekedni közösen, és miként hagyjuk magunk mögött az előítéleteket és tesszük félre a nézeteltéréseket azokra az értékekre koncentrálva, amelyeket mindannyian osztunk – az európai jövőről alkotott közös elképzelésre. El is kezdődtek a tárgyalások a pártjaink között ezekről a kérdésekről az elmúlt évben. Egyelőre még nem vagyunk rajta a megfelelő úton az én meglátásom szerint, de azt is gondolom, hogy a politikai forgatókönyvet tekintve nincs más út, mint, hogy jobban megszervezzük az együttműködést. Számomra az 2022 célkitűzése, hogy lássuk ezen pártok lehető legerősebb együttműködését. Az emberek ezt kérik tőlünk. És ott van még a betölthető politikai tér. Nekünk közösen kell szembe mennünk a baloldali frakciók kisérleteivel, amit megpróbálnak végrehajtani, a kultúránk és hagyományaink eltörlésével.

– Jól együtt tudnak működni, illetve létezik-e együttműködés a magyar küldöttséggel, a Fidesszel, amely most nem tagja egyetlen európai parlamenti frakciónak sem?

– Persze-persze, létezik ez az együttműködés, megosztjuk véleményeinket egymással a fontos napirendi pontokban, és próbálunk egyeztetni velük. Egyeztetni fogunk a félidős választás kapcsán is, a parlamenti tisztségekről szóló félidős szavazásról. Szóval jó az együttműködésünk a Fidesszel és más konzervatív pártokkal is annak reményében, hogy – amint említettem – a közeljövőben képesek legyünk jobban megszervezni és politikai keretbe foglalni az együttműködésünket.

