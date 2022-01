Legalább kétszáz halottja van a vérengzéseknek

A humanitárius ügyek minisztériuma arról tájékoztatott, hogy többtucatnyi embert továbbra is keresnek, és több mint 10 ezren maradtak fedél nélkül a banditák garázdálkodása nyomán.

Több száz motoros fegyveres összesen tíz falut támadott meg Anka és Bukkuyum körzetben szerdán és csütörtökön. Szemtanúk beszámolói szerint válogatás nélkül lőtték a helyieket, és felgyújtották otthonaikat.

Mindeközben harminc diák és egy tanár szabadult ki emberrablók fogságából az északnyugat-nigériai Kebbi államban. Yahaya Sarki, az állam kormányszóvivője elmondta, hogy az emberek hét hónap fogság után megérkeztek az állam fővárosába, Birnin Kebbibe, ahol orvosi vizsgálat vár rájuk.

Nem tudni, hogy az állam vezetése fizetett-e váltságdíjat értük.

Ismeretlen fegyveresek júniusban támadták meg a Yauri városában található főiskolát, ahonnan az intézmény szerint 102 diákot és a személyzet nyolc tagját hurcolták magukkal. A rendőrség akkor megerősítette a hírt, ám nem közölte az elraboltak pontos számát.

If @Rahma_sadau post a picture here. The cancel culture from #Arewa tweeter will be all over the TL. Over 250 innocent souls, women & children killed in #Zamfara with scores still unaccounted for!

Talakawan #Arewa ba su da daraja tun da sunna Kaoye ai.

Ba a birni suke aii..😪😪 pic.twitter.com/cp1yE5r3Kl

— 🎍KingKamar 👑 (@TheRealQKhamarr) January 9, 2022