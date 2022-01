Továbbra is feszült a helyzet Kazahsztánban

A csaknem egy hete tartó zavargások legfőképp az ország legnagyobb városát, Almatit érintették, ahol továbbra is szigorú ellenőrzéseket hajt végre a hatóság. A külföldi katonai alakulatok is folyamatosan érkeznek az országba, hogy segítsék a rend helyreállítását – hangzott el az M1 Híradójában.

Viszonylagos nyugalom uralkodott szombat reggel Almatiban. A napok óta tartó zavargások a végéhez közelednek, a helyiek azonban csak ritkán merik elhagyni otthonukat. A kormány továbbra is arra kérte a lakosokat, ha tehetik, ne menjenek ki az utcára, mert még folyik a város megtisztítása – ahogyan a hivatalos közlemények fogalmaznak – a terrorista elemektől.

Ennek érdekében pénteken Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök arra utasította a rendvédelmi szerveket és a hadsereget, hogy figyelmeztetés nélkül nyissanak tüzet.

Almatiban önkéntesek segítségével igyekeznek elbarikádozni a város stratégiai pontjait. A katonák folyamatosan figyelik az utcákat, és az elkerített környékekről elküldik a kíváncsiskodókat.

„Meg akartam nézni a teret, de senkit se engednek át. Figyelmeztető lövéseket adtak le a levegőbe, mondták, hogy menjek arrébb” – mesélte egy helyi férfi.

A fővárosban, Nur-Szultanban már korábban sikerült helyreállítani a rendet, ám a hatóság itt is szigorú ellenőrzéseket hajt végre az utakon.

Folyamatosan érkeznek a környező országok szövetsége által küldött katonai csapatok is. Az orosz és fehérorosz kontingensekhez hamarosan a kirgiz alakulatok csatlakoznak, amelyek feladata hivatalosan a katonai és állami létesítmények védelme. Több ország is bírálta a külföldi katonai jelenlétet Kazahsztánban, a kazah vezetés viszont többször hangsúlyozta, a csapatok csak addig tartózkodnak az országban, amíg helyre nem áll a rend.

Kapcsolódó tartalom

Mostanra a kazahsztáni erőkkel együttesen sikerült visszaszereznünk az Almati reptér irányítását. A városban lévő orosz konzulátus és egyéb fontos intézmények védelmét is biztosítottuk – nyilatkozta Igor Konashenkov az orosz védelmi minisztérium szóvivője.

Nem azért mentünk Kazahsztánba, hogy gyilkoljunk és háborúzzunk. Azért mentünk oda, hogy segítséget nyújtsunk – jelentette ki Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök.

A demonstrációk múlt hét vasárnap kezdődtek a cseppfolyósított földgáz hatósági árának megszüntetése után. A tüntetés több városban is erőszakba csapott át: a demonstrálók több állami kézben lévő épületet is felgyújtottak, kirakatokat törtek be, és a tűzoltók és a mentők munkáját is akadályozták.

A belügyminisztérium közleménye szerint a zavargásokban már 18 rendfenntartó vesztette életét, és több mint 700-an megsérültek. Az összecsapásokban 26 fegyveres is meghalt. Csaknem 3 ezer embert őrizetbe vettek.

A vállalkozói kamara szerint a tüntetések eddig átszámítva mintegy 63 milliárd forintnyi kárt okoztak a cégeknek.

Közben hazaárulás vádjával őrizetbe vették a nemzetbiztonsági bizottság héten elbocsátott igazgatóját, valamint több más, meg nem nevezett tisztségviselőt is.

A TASSZ orosz hírügynökség információi szerint kartellgyanú miatt vizsgáltat indult 180 kiskereskedelmi üzemanyag-árusító ellen.

A nemzetközi közösség továbbra is aggodalommal figyeli a kazahsztáni eseményeket: több állam vezetője is arra kérte a feleket, tartózkodjanak az erőszaktól. Az Egyesült Államok engedélyezte a Kazahsztánban tartózkodó kormányzati dolgozóinak hazatérését, Németország pedig leállította a Kazahsztánba irányuló fegyverexportját.