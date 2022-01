Pánik az állatkertben: leharapta a gondozó kezét az elszabadult tigris

A 150 kilogrammos, szabadon kóborló ragadozóra szerda reggel a gondozásáért felelős háromtagú személyzet talált rá a Nasu Szafari Parkban. A helyi lapok szerint az állat ketrecének ajtaját az előző este nem rögzítették megfelelően – közölte a The Sun.

A gondozók az állatot a nyilvános megtekintőtérbe vezető folyosón találták meg, elmenekülni pedig nem volt esélyük. A tigris kegyetlenül rájuk támadt: az egyik,

a másik, szintén női gondozó testét többször is megharapta, a harmadik férfi dolgozó pedig a dulakodás közben súlyos fejsérülést szenvedett.

Miután a tigris lenyugodott és odébbállt, a park helyszínre érkező munkatársai azonnal értesítették a mentőket és az állatbefogókat. Mindhárom sebesültet kórházba szállították, állapotuk súlyos. A rendőrség a helyszínt lezárta, és jelenleg nyomozást folytat a park ellen gondatlanság miatt.

The 10-year-old male Bengal tiger was found roaming Tokyo’s Nasu Safari Park. It seems he wasn’t locked in properly at night & when the workers came in they surprised each other. Human error again? No info on the fate of the tiger. 😔🤦🏻‍♀️https://t.co/LrsvdKQrHb

— XposeTrophyKilling (@TrophyXpose) January 6, 2022