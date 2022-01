Két éve látták utoljára a 7 éves kislányt, most kezdték el keresni

Nyomozás indult a napokban egy rejtélyes eltűnés miatt az Egyesült Államokban. Mindenki azt akarja tudni, hogy mi történhetett Harmony Montgomeryvel.

A kis Harmony Montgomeryt 2019 októberében látták utoljára otthonában, a New Hampshire-i Manchesterben, családtagjai azonban nem fordultak a rendőrséghez. Az ügyről egészen a múlt hétig semmilyen információ nem látott napvilágot, december 31-én aztán a rendőrség végül egy ismeretlen telefonhívásból értesült a kislány eltűnéséről, és meglátogatta Harmony hozzátartozóit.

„Egy kétéves késlekedés rendkívül aggasztó. Ilyen nem történik rendszeresen, nem esik meg minden egyes nap” – mondta Allen Aldenberg rendőrfőnök a sajtótájékoztatón. Miután az ügyben több családtagot is kihallgattak, a hatóságok egyre több részletre derítettek fényt. Harmonyt például az egyik rokona utoljára egy hatalmas monoklival és zúzódásokkal látta.

Később a kislány nagybátyja, Kevin Montgomery elárulta a rendőrségnek, hogy Adam Montgomery, az édesapa, aki lányának elsődleges gyámja, többször is bántalmazta Harmonyt az eltűnése előtti hónapokban. Volt, hogy arra kényszerítette, hogy egy

fogkefével súrolja tisztára az illemhelyet, közben ütötte, ahol csak érte.

A 31 éves apát őrizetbe vették, másodfokú testi sértéssel, kétrendbeli gyermek jólétének veszélyeztetésével és a felügyeleti jog megsértésével vádolták meg.

Adam Montgomery!

What did you do? Where is Harmony?

Tell us where she is.#Missing #HarmonyMontgomery pic.twitter.com/dTJcvpPkqI — Rose (@901Lulu) January 5, 2022

A rendőrség kedden az édesapa feleségét, Harmony nevelőanyját, Kayla Montgomeryt is őrizetbe vette, akit csalással vádolt meg, ugyanis több mint 1500 dollár (476 ezer forint) értékben gyűjtött össze élelmiszerjegyet a kislány nevére, annak ellenére, hogy Harmony már két éve nem tartózkodott a házban. A nőt később 5000 dolláros (1,6 millió forint) óvadék fejében szabadon engedték. Adam és Kayla Montgomery minden vádpontban ártatlannak vallotta magát.

Nemrég az is kiderült, hogy a kislány eltűnését vér szerinti anyja, Crystal Sorey jelentette a rendőrségnek. Elmondta, hogy lánya felügyeletét 2018-ban kábítószerrel való visszaélés miatt veszítette el, amelyhez Harmony apjának is köze volt, mégis neki ítélték a kislány felügyeleti jogát. Sorey azt is megemlítette a rendőröknek, hogy utoljára 2019 áprilisában egy videóhívás során látta a lányát, akit meglehetősen ijedtnek talált. Kijelentette, hogy ő maga kereste a kislányát, és megpróbált kapcsolatba lépni volt férjével is, ami azonban nem sikerült. Mindezek ellenére akkor mégsem kereste fel a rendőrséget.

Do you recognize her? Her name is Harmony Montgomery, she’s 7 years old, she’s 4’0, 50lbs w/ blonde hair & blue eyes ( she may be wearing glasses ) …The Manchester, NH police is asking anyone who saw 7 year old Harmony Montgomery over the past two years to come forward pic.twitter.com/8xpT1Z7yvA — 🖤⛓❌Hazed Addict❌⛓🖤 (@XoPurpleHaze) December 31, 2021

Az őrizetben lévő apa ennek ellenére azt vallotta, hogy lányát az eltűnése előtti hetekben átvitte édesanyjához – ezt a felesége is megerősítette. Sorey jelenlegi társa viszont a védelmére kelt: elmondta, hogy Harmonyt az utóbbi két évben egyszer sem látta vér szerinti anyjával.

Reward Money Climbs to $60,000 – anyone who has information regarding 7-year-old Harmony Montgomery is asked to call the MPD dedicated tipline 603-203-6060.https://t.co/RFWgcmQpJn pic.twitter.com/4lBnWfZL1X — Manchester NH Police (@mht_nh_police) January 6, 2022

A manchesteri rendőrség továbbra is nagy erőkkel keresi a hétéves kisgyermeket. Timothy Flanagan, Harmony nagyapja a Boston 25 Newsnak elmondta: a nyomozásba a szociális és gyermekvédelmi hatóság és a helyi lakóközösség is bekapcsolódott, a megtaláló 60 ezer dolláros (20 millió forint) jutalomban részesülhet.

A címlapfotón az eltűnt Harmony Montgomery (Forrás: Twitter)