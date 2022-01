„Egyszerűen nem tudtam elhinni” – 76 év után kapta meg elhunyt férje levelét

A 22 éves John Gonsalves őrnagy 1945-ben írt Woburnben élő édesanyjának egy levelet. A levél azonban sosem jutott el a címzettnek, hiszen az 76 évig bontatlanul állt, mielőtt megtalálták volna az Egyesült Államok postaszolgálatának egyik pittsburghi elosztójában – írja a The Guardian.

A levelet az alábbi szavakkal zárta: „Szeret és ölel fiad, Johnny. Hamarosan találkozunk, remélem.”

Gonsalves 2015-ben hunyt el, és az édesanyja sem él már, így ő sajnos sosem láthatta a levelet. Az Egyesült Államok postaszolgálata azonban megtalálta özvegyének, Angelinának a címét, akivel a katona öt évvel a levél elküldése után találkozott.

A posta alkalmazottai nemcsak az eredeti levelet küldték el az özvegynek, hanem egy kísérőlevélben azt is hangsúlyozták, hogy fontosnak tartották az egykori levél eljuttatását. Miután a Gonsalves család megkapta a levelet, felhívták a létesítményt és megköszönték a gesztust.

„Képzeld el! Hetvenhat év!” – mondta Angelina Gonsalves a WFXT-TV-nek. „Egyszerűen nem tudtam elhinni, egyszerűen olyan csodálatos.” A 89 éves özvegy hozzátette, úgy érezte a levél láttán, mintha visszatért volna a férje.

A letter written by a young Army sergeant in Germany to his mom in #Woburn was lost in the mail for 76 years… until suddenly showing up in a USPS facility. Though both have since died, his widow recently received that sentimental note. Incredible story on @boston25 @ 10 & 11. ❤️ pic.twitter.com/BpUYVyMhnJ

— Christine McCarthy (@ChristineMNews) January 5, 2022